ТАСС: Грозит ли РФ вспышка холеры после потопа на Херсонщине

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В СМИ расходится мнение, что после прорыва Каховской ГЭС и последующего потопа на Херсонщине некоторым странам грозит распространение холеры. Стоит ли опасаться россиянам?

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Как сообщает ТАСС, Роспотребнадзор постоянно контролирует данный вопрос, берутся пробы воды, проводятся анализы — ситуация в стране стабильная. Холера опасна тем, что после инфицирования бактерией Vibrio cholerae, у 20% наступает тяжёлое течение болезни, которое может привести к смерти. Попасть в организм бактерия может через пищу или воду.

"При этом основной источник заражения — бактерии в фекалиях больных, которые, поступая обратно в окружающую среду, потенциально могут инфицировать других людей. Поэтому болезнь распространяется, прежде всего, там, где не проводится надлежащая обработка сточных вод и запасов питьевой воды", — пишет источник.

Холера — признак низкого социального уровня страны. В РФ болезнь была зафиксирована последний раз в 2014 году. На данный момент возбудителей холеры Роспотребнадзор не обнаруживает в источниках питьевой воды. Кроме того, предпринимаются все меры, чтобы не допустить завоз инфекции и её распространение на территории страны.

Специалисты рекомендуют уделять должное внимание безопасности и обработке потребляемых продуктов, а именно термически обрабатывать, мыть фрукты и овощи и соблюдать правила личной гигиены.

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Холера - История медицины