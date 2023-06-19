Врач-терапевт Романенко сообщила, при каких заболеваниях нельзя загорать

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что при простуде, обострении сердечно-сосудистых заболеваний, варикозе и онкологии не рекомендуется принимать солнечные ванны. Также она посоветовала воздержаться от загорания людям, которые страдают острыми респираторными инфекциями или имеют обострение хронических недугов.

Фото: pixabay.com

"Если мы будем загорать при простуде или нестабильной стенокардии, то усугубим своё состояние. Что касается повышенного давления, то во время принятия солнечных ванн может активизироваться микроциркуляция, повыситься до некоторой степени температура тела и самочувствие также ухудшится", — пояснила специалист.

Романенко также отметила, что при обострении варикозной болезни не рекомендуется загорать.

Как сообщает Москва 24, принятие солнечных ванн не рекомендуется при наличии злокачественных новообразований. Врач подчеркнула, что при любых раковых или онкологических поражениях органов и систем загорать нельзя.

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