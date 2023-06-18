Daily Express: запах вашего мыла может привлекать комаров

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Запах мыла привлекает комаров, выяснила команда учёных из Технологического университета Вирджинии (США). Они провели ряд экспериментов, чтобы выяснить, как различные запахи влияют на "привлекательность" людей для комаров.

Фото: pixabay.com

Вообще, известный факт, что некоторых людей комары кусают чаще, чем других. Но вот почему так происходит, учёные до сих пор точно не установили, говорится в материале британского издания Daily Express.

Однако новое исследование предлагает объяснение. Дело в том, что комары питаются нектаром растений, который обеспечивает их рядом питательных веществ. А потому люди, от которых исходит запах этих питательных веществ наряду с цветочным запахом, более "привлекательны" для комаров.

Так что просто поменяв мыло, можно эту "привлекательность" существенно уменьшить. Ну или увеличить, если есть желающие.

Исследователи провели эксперимент, в рамках которого испытатели пользовались несколько сортами мыла популярных марок. Выяснилось, что наибольшим "вниманием" комаров пользовались те участники эксперимента, которые пользовались мылом с цветочными или фруктовыми ароматами.

Мыло, которое снижало "привлекательность", было с ароматом кокоса.

Выводы, впрочем, предварительные. Учёным нужно больше данных, получить которые они рассчитывают в ходе дальнейших экспериментов.

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