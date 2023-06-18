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Daily Express: запах вашего мыла может привлекать комаров

1:29
Здоровье

Запах мыла привлекает комаров, выяснила команда учёных из Технологического университета Вирджинии (США). Они провели ряд экспериментов, чтобы выяснить, как различные запахи влияют на "привлекательность" людей для комаров.

Daily Express: запах вашего мыла может привлекать комаров
Фото: pixabay.com

Вообще, известный факт, что некоторых людей комары кусают чаще, чем других. Но вот почему так происходит, учёные до сих пор точно не установили, говорится в материале британского издания Daily Express.

Однако новое исследование предлагает объяснение. Дело в том, что комары питаются нектаром растений, который обеспечивает их рядом питательных веществ. А потому люди, от которых исходит запах этих питательных веществ наряду с цветочным запахом, более "привлекательны" для комаров.

Так что просто поменяв мыло, можно эту "привлекательность" существенно уменьшить. Ну или увеличить, если есть желающие.

Исследователи провели эксперимент, в рамках которого испытатели пользовались несколько сортами мыла популярных марок. Выяснилось, что наибольшим "вниманием" комаров пользовались те участники эксперимента, которые пользовались мылом с цветочными или фруктовыми ароматами.

Мыло, которое снижало "привлекательность", было с ароматом кокоса.

Выводы, впрочем, предварительные. Учёным нужно больше данных, получить которые они рассчитывают в ходе дальнейших экспериментов.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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