Какое масло полезнее

Эндокринолог отреагировала на слова Константина Эрнста об оливковом и подсолнечном масле

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова прокоммментировала заявление гендиректора Первого канала Константина Эрнста, который сравнил оливковое и подсолнечные масла.

Фото: архив

Эрнст выступая на ПМЭФ заявил, что уверенность в том, что оливковое масло лучше подсолнечного, навязали обществу маркетологи.

Врач поделилась своим мнением по этому поводу. Она напомнила о своей давней публикации, в которой оливковое масло было названо чемпионом среди продуктов по содержанию конечных продуктов гликирования (КПГ), ускоряющих процессы старения организма и провоцирующих развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

"В 100 г оливкового масла КПГ — 11900 единиц, в то время как в подсолнечном нерафинированном — в три раза меньше, 3940 единиц", — написала медик в своём Telegram-канале.

Павлова отметила, что оливковое масло отлично усваивается, но содержит небольшое количество полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов.

Она похвалила подсолнечное масло, в котором высокое содержание витамина Е. Данный витамин стимулирует сохранение молодости и красоты и улучшает репродуктивные функции.

Эндокринолог объяснила, что не стоит пренебрегать тем, что у нас есть, и бездумно отдавать предпочтение заморским продуктам.

Ранее Зухра Павлова рассказала, как помочь организму избавиться от лишнего веса.

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