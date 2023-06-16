Shefinds: Диетологи считают Фрукт Монаха альтернативой сахару и подсластителям

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахар и искусственные сахарозаменители могут причинить вред организму и привести к набору лишнего веса или даже развитию диабета. Однако диетологи предложили естественную альтернативу "белой смерти", сообщает издание Shefinds.

Фото: drkellislate.com

Речь идет о фрукте монаха, также известном как монк фрукт. Из этого тропического плода можно получить натуральный подсластитель.

По словам диетологов Кристин Вандорен и Лизы Ричардс, фрукт монаха является низкокалорийным ингредиентом, который, помимо прочего, справляется с воспалениями. Он также отлично подходит для добавления в кофе, чай и другие напитки.

"Фрукт монаха обладает естественной сладостью и содержит большое количество антиоксидантов. При помощи него вы не только избегаете вредных ингредиентов, содержащихся в обработанных сливках или сахаре, но и получаете необходимые питательные вещества", — добавили специалисты.

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