MF: диетолог Пономарёва объяснила, при какой диете разрешено сладкое

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, что можно сидеть на диете, и при этом не отказываться от сладкого и других вкусных вещей.

Фото: ya.ru

Однако это не означает, что вы можете есть что попало и сколько угодно, уточнила специалист. Она объяснила, что речь идёт о "гибкой диете", которую практикуют спортсмены и бодибилдеры, и которая является скорее не набором ограничений, а здоровой формой питания.

Пономарёва рассказала, что при гибкой диете разрешена любая еда. Здесь важно адаптировать питание именно под свои потребности, и вести подсчёт калорий. Диетолог уточнила, что если норма дневных калорий будет уменьшена на 250-500 в день, вес будет стабильно уходить.

"Основное преимущество "гибкой диеты" — это, как следует из названия, высокая степень гибкости. Поедание мороженого или спонтанная вечерняя пицца с друзьями и семьей возможны, если это соответствует балансу калорий", — рассказала Пономарёва в разговоре с MedikForum.

"Гибкая диета" даёт возможность не переедать, потому что она не предполагает строгих запретов и позволяет избежать приступов голода.

Единственным недостатком такой диеты становится необходимость постоянно и подробно считать калории, на что готовы не все желающие похудеть, добавила эксперт.

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ГИБКАЯ ДИЕТА. Для тех, кто хочет РЕЗУЛЬТАТА.