Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, что можно сидеть на диете, и при этом не отказываться от сладкого и других вкусных вещей.
Однако это не означает, что вы можете есть что попало и сколько угодно, уточнила специалист. Она объяснила, что речь идёт о "гибкой диете", которую практикуют спортсмены и бодибилдеры, и которая является скорее не набором ограничений, а здоровой формой питания.
Пономарёва рассказала, что при гибкой диете разрешена любая еда. Здесь важно адаптировать питание именно под свои потребности, и вести подсчёт калорий. Диетолог уточнила, что если норма дневных калорий будет уменьшена на 250-500 в день, вес будет стабильно уходить.
"Основное преимущество "гибкой диеты" — это, как следует из названия, высокая степень гибкости. Поедание мороженого или спонтанная вечерняя пицца с друзьями и семьей возможны, если это соответствует балансу калорий", — рассказала Пономарёва в разговоре с MedikForum.
"Гибкая диета" даёт возможность не переедать, потому что она не предполагает строгих запретов и позволяет избежать приступов голода.
Единственным недостатком такой диеты становится необходимость постоянно и подробно считать калории, на что готовы не все желающие похудеть, добавила эксперт.
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