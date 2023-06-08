Сомнолог Ковальзон: недосып может стать причиной развития онкологии и болезни Альцгеймера

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, к чему может привести недостаток сна.

Фото: miro.medium.com

По словам специалиста, недосып увеличивает риск развития онкологии и различных заболеваний мозга.

Когда человек спит, происходит перестройка и очищение организма от токсинов, формируется иммунитет. Это сложные процессы, на которые требуется время. Днём они не происходят, потому что во время бодрствования организм занят выполнением других функций.

"Конечно, онкология или болезнь Альцгеймера напрямую не связаны с длительностью сна. Они возникают по другим причинам. Но недосып может способствовать их развитию", — подчеркнул Ковальзон в беседе с изданием "Общественная Служба Новостей".

Нормой для человека является восьмичасовой сон. При этом врач отмечает, что есть люди, которые чувствуют себя бодрыми и после шести часов отдыха, но это всё же, скорее, редкое исключение из правила.

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