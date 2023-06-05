Врач Захарова перечислила способы, которые помогут хорошо спать в жару

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Татьяна Захарова перечислила пять способов, как улучшить качество сна в жаркую погоду.

Фото: pixabay. com

По словам специалиста, хорошо выспаться в знойную погоду поможет правильно подготовленное постельное бельё.

Захарова порекомендовала на лето купить бельё из дышащих материалов. Например, бамбука или хлопка. За два часа до сна можно положить простыни и наволочки в морозильную камеру, обернув их в полиэтиленовый пакет. Это поможет создать прохладную поверхность для сна.

"Чтобы охладить комнату, можно намочить простынь холодной водой и повесить перед открытым окном", — отметила Захарова в интервью "МедикФорум".

Помимо этого, врач посоветовала положить на прикроватную тумбочку холодный металлический предмет. Например, ложку. Перед сном ей можно охладить запястья и область шеи, чтобы чувствовать себя более комфортно.

Кожу лица в жару успокоят охлаждённые косметические средства. Спреи и тоники можно держать в холодильнике, если тому не противоречат условия их хранения.

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