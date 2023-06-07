Кардиолог объяснила, как правильно заниматься спортом в жару людям с лишним весом и диабетом

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Татьяна Пелагеина рассказала, как правильно организовать занятия спортом в жаркую погоду при лишнем весе, сахарном диабете, гипертонии и других проблемах со здоровьем.

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По её словам, тренировки не следует проводить на улице в самый зной, ведь такой подход может привести к обезвоживанию и солнечному удару. Как пояснила специалист, в жару в кровь поступает много кортизола и адреналина.

"Это вызывает учащение сердцебиения и увеличение сердечного выброса крови", — сказала эксперт в интервью изданию "Вести Подмосковья".

Она порекомендовала избегать высокоинтенсивных нагрузок и силовых упражнений людям с гипертонией и ожирением. Специалист добавила, что им нужно сделать выбор в пользу ходьбы, езды на велосипеде, плавания, йоги или гимнастики. Пелагеина подчеркнула: фитнесом необходимо заниматься на регулярной основе для достижения хороших результатов.

Кроме того, она посоветовала пить достаточное количество воды и добавлять в рацион здоровые продукты, богатые полезными веществами, например, орехи, яйца и рыбу.

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