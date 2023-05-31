Врач Татьяна Захарова назвала опасные размеры талии для женщин и мужчин

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жировые отложения в брюшной полости способны спровоцировать развитие хронического воспаления. Об этом предупредила семейный врач Татьяна Захарова.

Фото: pixabay.com

По её словам, воспалительный процесс в конечном итоге ухудшает состояние иммунной системы. В интервью "МедикФорум" она напомнила, что пациенты с лишним весом часто переносят коронавирус в тяжёлой форме.

Как пояснила доктор, висцеральный жир приводит к повышению артериального давления, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету второго типа. Брюшной жир тоже вызывает серьёзные проблемы со здоровьем, уточнила эксперт.

Захарова добавила, что опасный размер талии для женщин — 80 сантиметров, для мужчин — 94 сантиметра.

Если эти цифры увеличиваются до 88 и 102 сантиметров соответственно, речь идёт уже о так называемом "абдоминальном ожирении", резюмировала специалист.

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