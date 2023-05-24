Невролог Марина Василенко поделилась списком продуктов и напитков, которые могут вызывать мигрень. По данным РИАМО, примерно 10% населения страдает от головных болей именно из-за потребления этих продуктов.
В список попали продукты, содержащие тирамин — вещество, способствующее расширению сосудов мозга и повышению артериального давления. Среди них:
Мигреневые приступы могут вызывать шоколад и продукты, содержащие глутамат натрия — различные закуски, сосиски и колбасы.
Что касается напитков, при чрезмерном употреблении они также могут вызывать приступы мигрени. Кофе, кола и чай могут привести к аналогичным последствиям, а также красное вино, шампанское и виски.
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