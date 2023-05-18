БНК: врач из Коми Петрова сообщила, какое давление может быть опасным

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычно люди редко обращаются к медицинским специалистам с жалобами на повышенное давление. Многие граждане не осознают полной опасности своего состояния и не предпринимают своевременные меры для лечения. Об этом сообщила главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Коми Елена Петрова в интервью журналистам новостного издания ИА БНК.

Фото: pixabay. com

В практике медицины гипертоническую болезнь часто называют "тихим убийцей". Её разрушительный эффект заключается в том, что она развивается очень медленно и без каких-либо заметных симптомов. Многие люди обращаются к врачу уже при наличии патологических изменений в организме.

По словам Петровой, у каждого человека своя оптимальная цифра артериального давления. Обычно у здоровых людей верхняя и нижняя границы не выходит за рамки 120 на 80.

"Если вы у себя на тонометре фиксируете цифры 140/90 и выше, обратитесь к врачу за назначением корректного лечения", — посоветовала специалист.

Она отметила, что не стоит пренебрегать правом на бесплатный профилактический медосмотр и диспансеризацию. Растут случаи артериальной гипертензии. Для избежания серьёзных последствий нужно вовремя начать принимать стабилизирующие препараты.

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Как снизить артериальное давление без лекарств