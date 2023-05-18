Купание в мае может не только навредить здоровью, но и обернуться трагедией, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По словам доктора, несмотря на то, что солнце может сильно прогревать воздух, вода остаётся по-прежнему ниже температурной нормы для купания.
"Резкий перепад температур — это большая нагрузка и сильный стресс для организма. Может произойти спазм сосудов, или скачок артериального давления. От этого можно потерять сознание, что особенно опасно в воде", — пояснил врач РИА Новости.
Как уточнил врач, на фоне резкого перепада температур могут сократиться мышцы, что приведёт к остановке дыхания.
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