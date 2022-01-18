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Автор Екатерина Широкова

Терапевт Чернышова рассказала об опасности моржевания и при чём тут кариес

Здоровье

Прежде чем нырять в ледяную прорубь, необходимо посетить не только кардиолога, но и стоматолога, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова. По её словам, безобидный кариес может обернуться серьёзными последствиями для здоровья после купаний.

Терапевт Чернышова рассказала об опасности моржевания и при чём тут кариес

Погружение в ледяную воду может спровоцировать воспаление на кариозном зубе и привести к нагноению.

"Перед моржеванием нужно посмотреть, все ли зубы здоровы, нет ли кариеса, потому что из-за переохлаждения может воспалиться кариозный зуб", — цитирует терапевта Москва 24.

Кроме того, прежде чем нырять в прорубь необходимо пройти ряд специалистов, которые проверят давление и сердце. Желательно сделать ЭКГ. Если же есть проявления ОРВИ или других простудных заболеваний, то от купаний и вовсе следует отказаться.

"Если уже иммунитет напряжён, если у человека нет резервов, нет запасов прочности, адаптационных запасов, это может только навредить. Ещё бывают случаи, когда коронарные сосуды реагируют на резкое погружение в воду спазмом и может случиться сердечный приступ", — пояснила Чернышова.

Если же противопоказаний нет, то "встряска" организму может запустить иммунную систему и "включить" работу сосудов, подчеркнула терапевт.

"Считается, что "стрессы" при погружении в холодную воду помогают иммунитету активно включаться в работу. Такая встряска организму нужна, но только в том случае, если человек не только что после тяжёлой болезни", — резюмировала врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы иммунитет
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