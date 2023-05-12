Аневризма — это расширение сосуда, заполненное кровью. Разрыв аневризмы — состояние, которое угрожает жизни человека и требует немедленного медицинского вмешательства.
По словам невролога Людмилы Рошковской, к первым симтомам роста аневризмы и её разрыва относятся сильная тошнота, мучительные головные боли, а также глазодвигательные расстройства.
К разрыву аневризмы приводят повышенное артериальное давление, хронические заболевания, а также злоупотребление спиртными напитками и запрещёнными препаратами. Кроме того, аневризма может возникнуть в качестве осложнения коронавирусной инфекции.
"От аневризмы страдают 12-15 человек на 100 тысяч населения. Из них три процента приведут к разрыву. В случае разрыва высокая летальность — до 40 процентов", — заключила Рошковская в беседе с Телеканалом "Санкт-Петербург".
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