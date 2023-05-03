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Житель Казани заявил, что ему сломали позвоночник во время массажа

1:04
Здоровье

Житель Казани считает, что неправильно назначенный ему в поликлинике массаж стал причиной перелома позвоночника.

Житель Казани заявил, что ему сломали позвоночник во время массажа
Фото: pixabay.com

Как пишет inkazan.ru, для лечения боли в пояснице мужчине врач назначил массаж. Спустя неделю казанец начал жаловаться на неприятные ощущения в грудном отделе. Врач, выписавшая ему массаж, по словам больного, жалобы проигнорировала и выписала его. Мужчина обратился к частному доктору, который сделал ему МРТ, выявивший наличие компрессионного перелома с 3 по 11 позвонок.

Теперь пострадавший находится на больничном. От помощи и консультаций врачей горбольницы №5, в котором ему назначили терапию, казанец отказывается, несмотря на то, что ему неоднократно предлагали повторные осмотры и лечение у сопутствующих специалистов.

Пострадавший уже направил жалобу в минздрав, и пообещал написать в прокуратуру вне зависимости от ответа, который получит от ведомства.

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Мануальная терапия: Секреты лечения руками
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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