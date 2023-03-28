Ортопед Муракаев: ношение шпилек грозит искривлением спины, грудной клетки, смещением шеи и головы

Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уже давно обувь на высоком каблуке считается одним из главных атрибутов женской привлекательности. Однако она представляет собой огромную опасность для здоровья.

Постоянное ношение обуви на высоком каблуке чревато получением травм, различными болезнями и деформациями тела. Хотя каблук изобрели в древности для того чтобы у всадника нога не вылетала из стремени, он уже давно превратился в атрибут моды. Порой чем более высокий каблук у обуви, тем больший восторг вызывает её обладательница. Однако такая обувь, несмотря на всю её внешнюю привлекательность, грозит женщинам самыми разными бедами, как рассказал врач-ортопед Амир Муракаев.

"По своей физиологии стопа человека ни на какую обувь не рассчитана, — пояснил эксперт порталу "Клопс". — Каблук поднимает пятку, и вес тела переносится на подушечки стопы. При постоянном ношении такой обуви происходит деформация пальцев и воспаление мелких суставов. Каблуки влияют на всё тело, делают его более уязвимым, вызывают боль и разрушение суставов".

Он подчёркивает, что ношение шпилек негативно воздействует на крестцовый отдел позвоночника, который постоянно отклоняется назад. Вслед за этим меняется положение и всех остальных отделов, что может привести к искривлению спины, грудной клетки, а также смещению шеи и головы. При этом достаточно совершить лишь одно неудачное движение, чтобы получить тяжёлую травму голеностопного сустава. В худшем случае, женщину ожидает разрыв связок и перелом, а в самых тяжёлых случаях — инвалидность.

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