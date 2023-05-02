Терапевт перечислила продукты, которые способны усугубить симптомы сезонной аллергии

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весной для аллергиков наступает страшная пора из-за цветения растений. И в этот период лучше отказаться от ряда продуктов, которые могут усугубить симптомы заболевания. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

По словам специалиста, ухудшить ситуацию в разы способны любые виды фруктов, также негативно влияют на состояние купленные в магазине готовые соусы — например, кетчуп, майонез и горчица.

Отказаться в период обострения аллергии следует от картофеля, баклажанов, мёда, не стоит увлекаться мороженым. При аллергии на пыльцу злаковых трав, из рациона стоит исключить водку, клёцки, заменители кофе и даже колбасу, заключила доктор.

Ранее врач назвал восемь полезных продуктов, которые гарантируют бессонницу.

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