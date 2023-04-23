"Они обманывают мозг": Диетолог рассказала об опасности обезжиренной пищи

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Елена Соломатина, известный диетолог, предостерегает от употребления обезжиренных продуктов.

Эти продукты могут содержать большое количество вредных добавок, которые могут оказывать негативное воздействие на организм. Например, в молочные продукты и майонез часто добавляют сахар и искусственные усилители, чтобы заставить мозг воспринимать их как продукты высокого качества. Однако эти добавки не приносят никакой пользы для организма.

Вместо жира, необходимого для энергии и роста, организм получает консерванты, препятствующие обменным процессам.

В недавнем интервью Ura.Ru доктор Соломатина подчеркнула, что полностью исключать из рациона жиры категорически недопустимо, так как они играют жизненно важную роль в поддержании нормального функционирования ряда систем и органов, в том числе головного мозга.

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