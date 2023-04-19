Опытные хозяйки не знали: варить овощи при какой температуре и сколько. Рассказываем

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Маргарита Королева, известный эксперт в области персонализированной медицины и диетологии, поделилась недавно несколькими ценными советами о том, как приготовить овощи, чтобы получить максимальную питательную ценность.

По словам доктора Королевой, при приготовлении овощей важно выбирать щадящий температурный режим и максимально сократить время приготовления, чтобы не повышать гликемический индекс таких овощей, как свекла или морковь.

Один из лучших способов приготовления овощей, по ее мнению, — варить их в кипящей воде не более двух-трех минут или нагревать при температуре 60-70 градусов по Цельсию.

Для быстрого и полезного варианта вы также можете использовать аэрогриль на самом коротком режиме времени по две минуты с каждой стороны или пароварку или мультиварку не более пяти минут при 80-90 градусах Цельсия. Доктор Королева подчеркнула, что термическая обработка должна быть щадящей, чтобы сохранить пищевую ценность овощей.

Переваривание овощей может привести к потере ценных витаминов и минералов, а использование высокотемпературных методов приготовления, таких как жарка или приготовление на гриле, может увеличить риск развития различных проблем со здоровьем, включая рак и болезни сердца.

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