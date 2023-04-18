Акушер-гинеколог рассказала об оптимальном возрасте для заморозки яйцеклеток

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Акушер-гинеколог, медицинский директор "Клиники Фомина" Татьяна Румянцева рассказала о процедуре заморозки женских яйцеклеток.

Румянцева объяснила, что не стоит замораживать одну яйцеклетку, так как существует риск, что биологический материал повредится при разморозке. Она рекомендует запастись не менее 10 яйцеклетками при планировании беременности.

Ранее гимнастка Ляйсан Утяшева объяснила, что к возрасту женщины нужно прибавлять возраст яйцеклетки.

Специалист рассказала, что замораживать ооциты лучше всего до 30-летнего возраста.

"В возрасте после 35, данная процедура тоже возможна, но бывает что одной стимуляции недостаточно для заморозки нескольких ооцитов", — цитирует Газета.Ru слова медика.

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