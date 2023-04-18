Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В методичках "Разговоров о важном" нашли исторические несоответствия: фальшивка
Очистить диван от жирных пятен помогут копеечные средства
Жителю Краснодарского края грозит срок за злорадство по поводу взрыва Крымского моста
"Реал" одержал победу над "Челси" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
РВ: системы "Град" ВС РФ уничтожили скопление техники ВСУ на Запорожском фронте
РВ: боевики ВСУ перешли в атаку на Запорожском фронте
РИА Новости: Россия отобрала у Финляндии самое ценное — энергоносители
Эксперт объяснил отказ европейских стран от украинского зерна: Украина готова продать по дешёвке
Кратер и озеро после удара: "Умные бомбы" массово уничтожают объекты ВСУ по всему фронту

Акушер-гинеколог рассказала об оптимальном возрасте для заморозки яйцеклеток

0:51
Здоровье

Акушер-гинеколог, медицинский директор "Клиники Фомина" Татьяна Румянцева рассказала о процедуре заморозки женских яйцеклеток.

Акушер-гинеколог рассказала об оптимальном возрасте для заморозки яйцеклеток

Румянцева объяснила, что не стоит замораживать одну яйцеклетку, так как существует риск, что биологический материал повредится при разморозке. Она рекомендует запастись не менее 10 яйцеклетками при планировании беременности.

Ранее гимнастка Ляйсан Утяшева объяснила, что к возрасту женщины нужно прибавлять возраст яйцеклетки.

Специалист рассказала, что замораживать ооциты лучше всего до 30-летнего возраста.

"В возрасте после 35, данная процедура тоже возможна, но бывает что одной стимуляции недостаточно для заморозки нескольких ооцитов", — цитирует Газета.Ru слова медика.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Никогда не поздно? Как работает заморозка половых клеток
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине

Артисты, осудившие СВО, сталкиваются с отменой концертов в России.

РИА Новости: раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине артисты продолжают выступать в России
Матвийчук назвал удар ВС РФ мощнейшими авиабомбами по ВСУ сигналом странам Запада
Ударами мощнейшими бомбами Россия послала страшный сигнал Западу
Угроза Москве, диверсанты в приграничных районах — Котенок о наступлении ВСУ
Мир ждёт катастрофа в ближайшее время — ясновидящий Яцковский
Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Когда-то москвичи проводили большую часть своей жизни в строгом посте и молитве Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
"Лимитрофам — первый кнут": эксперт предсказал раздел Польши
Инспекцией зоны СВО Путин ответил на многие вопросы
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Последние материалы
Акушер-гинеколог рассказала об оптимальном возрасте для заморозки яйцеклеток
В методичках "Разговоров о важном" нашли исторические несоответствия: фальшивка
Очистить диван от жирных пятен помогут копеечные средства
Жителю Краснодарского края грозит срок за злорадство по поводу взрыва Крымского моста
"Реал" одержал победу над "Челси" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
РВ: системы "Град" ВС РФ уничтожили скопление техники ВСУ на Запорожском фронте
РВ: боевики ВСУ перешли в атаку на Запорожском фронте
РИА Новости: Россия отобрала у Финляндии самое ценное — энергоносители
Эксперт объяснил отказ европейских стран от украинского зерна: Украина готова продать по дешёвке
Кратер и озеро после удара: "Умные бомбы" массово уничтожают объекты ВСУ по всему фронту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников