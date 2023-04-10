Что в русской традиции значат сны, в которых мы видим умерших людей

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы увидели во сне давно умершего человека, возможно, скоро вас ожидают глобальные перемены в жизни. И далеко не всегда к лучшему.

Если люди видели во снах уход из жизни их близких, такие сновидения обычно предвещали болезни тем, кто приснился. В русской традиции в снах уделяли внимание цвету одежды. Так, если во сне мы встретили кого-то знакомого в белом, то это было тревожно предзнаменованием, потому что в славянской культуре одежда покойников имела белый цвет.

Особенную осторожность следовало проявлять к увиденным во снах родственникам, находящимся далеко. Издание Life пишет, что собиратели фольклора из Московского гуманитарного университета в 2000 году записали в одной из деревень Волгоградской области вещий сон женщины, где она увидела, как брат вносит в её комнату трюмо и сообщает, что собирается ехать в Европу за лекарствами для матери.

Однако женщина заметила, что у зеркала в трюмо отколот угол, а на лице у брата густая борода. Вскоре мужчина умер. А в 2013 году под Полтавой этнографы записали вещий сон женщины, которая увидела, как ей в дом привозят уголь, но водитель выгружает его неосторожно, из-за чего падает забор и засыпает окно. Женщина во сне выходит, чтобы поругать водителя, и в этот момент рушится дом, в котором оставались её муж и сын. В реальной жизни её супруг вскоре скончался, а сын тяжело заболел.

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Способны ли сновидения рассказать о нашем здоровье?