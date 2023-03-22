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Тренер по фитнесу: для отработки кружки пива нужно сделать 20-минутную тренировку

2:06
Здоровье

Health-coach и тренер по фитнесу Полина Новикова рассказала в беседе с Pravda.Ru, возможно ли иметь подтянутую фигуру, если регулярно тренироваться, но при этом употреблять пиво.

Тренер по фитнесу: для отработки кружки пива нужно сделать 20-минутную тренировку

Эксперт напомнила, что в одной кружке пива в среднем 250 ккал. Для человека который занимается спортом, такая энергетическая ценность не принесет вреда. Пиво само по себе не становится причиной лишнего веса и ожирения, подчеркнула тренер.

"Причиной набора лишнего веса и ожирения становятся неконтролируемый объем выпитого и жирные калорийные закуски. Многие люди не могут ограничится бокалом пенистого напитка и вскоре теряют счёт выпитому. Получается, что за один вечер, заказав 3-4 кружки пива, они употребляют 750-1000 ккал, а это уже много", — объяснила Новикова.

Специалист напомнила, что любители пива не пьют его просто так, без закусок, и это, к сожалению, не морковные палочки, а гораздо более калорийные сухари, чипсы, курица, морепродукты в кляре, картофель фри и т. д., которые наносят огромный вред фигуре. Алкогольный газированный напиток ускоряет попадание вредных веществ и быстрых углеводов в кровь. В следствии чего, избыток этих продуктов оседает у нас на боках, животе и других проблемных зонах.

"Чтобы отработать кружку пива в зале, можно сделать 20-минутную силовую тренировку или побегать на дорожке 10 минут.

Получается, если пьем, то не более бокала, это самая оптимальная доза без вреда для организма. И тщательнее выбираем закуски. Лучше всего подойдет мясо и морепродукты без кляра. Например, карпаччо, вареные креветки, вяленое мясо", — подчеркнула тренер.

Эксперт напомнила, что для "отработки" 3-4 кружек пива с закуской человеку придётся минимум полтора часа провести на пробежке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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