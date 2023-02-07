Нарколог Холдин: алкоголь значительно замедляет процесс похудения

Психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что алкоголь значительно замедляет процесс похудения.

Употребление спиртного, как правило, приводит к повышению аппетита. Поэтому не стоит употреблять алкоголь тогда, когда человек сидит на диете.

Холдин подчеркнул, что организм не получает никакой пользы от бокала вина или стакана пива. Общее дневное количество калорий повышается, и поэтому сбросить лишний вес становится невозможно, рассказал он в беседе с "Вести Подмосковья".

"Если хотите сбросить лишние килограммы и прийти в форму, лучше вообще отказаться алкоголя и уменьшить порции пищи", — посоветовал специалист.

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