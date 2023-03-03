Врач Сурненкова: если вы стали просыпаться в ранние утренние часы, это может быть признаком депрессии

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Качество сна зависит не только от его продолжительности, но и непрерывности. Чем чаще человек просыпается по ночам, тем это хуже для здоровья.

Регулярные ночные пробуждения могут свидетельствовать о различных нарушениях психического и физического здоровья. В любом случае, их не стоит игнорировать, поскольку человек лишает себя полноценного ночного отдыха, который необходим для иммунитета, нормальной работы нервной системы и для психики. Об этом рассказала врач-сомнолог Татьяна Сурненкова.

"Повышенный уровень стресса всегда влияет на процесс засыпания и ночные пробуждения, после которых сложно заснуть, — поведала она порталу Life. — Если вы стали просыпаться в ранние утренние часы, то это уже может быть признаком депрессии".

По её словам, причинами частых ночных пробуждений могут быть нарушения пищеварения с кислотным рефлюксом и колебания гормональных показателей, а также сахара в крови. Не стоит прибегать к помощи алкоголя в этом вопросе. Он облегчает процесс засыпания, но качество сна снижается, поскольку человек часто пробуждается. Уклоняйтесь от приёма кофеина перед сном и от электромагнитного воздействия гаджетов.

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