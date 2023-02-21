Алкоголь и острая пища вызывают бессонницу

3:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Диета

Многие знают, что есть перед сном не рекомендуется. Но на деле соблюдать эту рекомендацию получается далеко не всегда. И даже если мы не едим на ночь глядя чего-нибудь, богатого жирами и углеводами, мучного, сладкого или колбасы, мы всё равно рискуем "заработать" плохой сон. Об этом рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

Лёгкий ужин не спасет!

Табу на еду перед сном имеет простую причину. Ночью работа нашего желудка и кишечника замедляется, и пища слишком долго переваривается. А это не способствует качественному сну, да и лишний вес так набрать недолго.

Но, увы, не всем удаётся исключить поздние ужины. Причина зачастую в том, что многие из нас работают допоздна и возвращаются домой не раньше 21 часа, а то и позже. А в 23.00-00.00 надо уже ложиться спать, так как вставать утром приходится в 6-7 часов.

Но есть-то хочется! Некоторые пытаются ограничиться на ночь продуктами, которые они считают безвредными, по крайней мере не содержащими много калорий:

овощами,

фруктами,

обезжиренным творогом,

напитками.

Но и среди якобы "безопасных" продуктов немало таких, которые способны ухудшить качество сна, предупреждает Черкасова.

Острая пища

Она может и не вредить фигуре — например, это могут быть какие-то овощи или салаты с добавлением специй. Но дело в том, что потребление пряностей ведёт к повышению температуры тела и повышению нервного тонуса. И уснуть потом будет непросто.

Продукты, содержащие кофеин

Мало кто станет вечером пить кофе, но вот чай пьют многие. А иные любят побаловать себя какао или горящим шоколадом.

Между тем, все эти напитки содержат приличную дозу кофеина, и употреблять их можно не позднее, чем за шесть часов до отхода ко сну, чтобы не перевозбудить нервную систему. Иначе заснуть вам вообще не удастся.

Большие дозы алкоголя

Кто-то любит выпить за ужином, а кто-то — пропустить рюмочку перед сном, якобы это полезно. Есть и те, кто выпивает целую бутылку, обычно ради "снятия стресса".

В результате сначала человек засыпает, но потом может проснуться и уже не засыпать до утра. Либо спать ему очень некомфортно.

"Малые дозировки алкоголя расслабляют и большинству людей не мешают спать, — поясняет Черкасова. — Но при большей дозе спиртного могут наблюдаться проблемы с поддержанием сна, ночные пробуждения и поверхностный сон".

Как видите, нормальному сну мешают не только съеденные на ночь булки, пирожные или картошка. Если уж не можете удержаться от приёма пищи или питья, по крайней мере ознакомьтесь со свойствами этих продуктов, прежде чем употреблять их на ночь.