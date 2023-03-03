Различия в области мозга, отвечающей за бодрствование, подвергает женщин большему риску деменции

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хорошо известно, что женщины чаще и более тяжело страдают от болезни Альцгеймера. Теперь учёные выяснили, с чем это связано.

Представители прекрасного пола чаще сталкиваются со старческим слабоумием и также чаще переносят его в очень тяжелой форме. Учёные из Йельского университета выявили ключевые структурные различия в мозге, которые могут объяснить эти гендерное различие, как пишет Yale News.

Установлена разница в продолговатом мозге — заднем отделе органа, который у женщин, как было установлено, имеет сходство с продолговатым мозгом у людей с доклинической формой болезни Альцгеймера. Сходство этого отдела у женщин и у пациентов с болезнью Альцгеймера может являться той характерной разницей между полами, которая приводит к большей уязвимости прекрасного пола перед деменцией.

Наиболее заметные различия в этой связи отмечаются между мужчинами и женщинами в возрасте, когда у представительниц прекрасного пола обычно начинается менопауза. Продолговатый мозг отвечает за бодрствование. Отметим, что у этого исследования имелись определенные ограничения. Оно было основано на группе здоровых взрослых, а значит, не учитывало долгосрочные изменения в жизни человека. Интеллектуально здоровый 90-летний человек заметно отличается от такого же интеллектуально здорового 35-летнего.

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