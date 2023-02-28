Доктор Отаику: частые страшные сны в детстве говорят о риске болезней Альцгеймера и Паркинсона

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По некоторым характерным признакам у детей можно предсказать риск тяжёлых возрастных болезней. До сих пор медицина не в состоянии их лечить.

Учёные способны предсказать возможное развитие у семилетнего ребёнка в будущем деменции и болезни Паркинсона. Исследователи из Университета Бирмингема отследили 7 000 людей от рождения и до 50-летнего возраста. Было установлено, что имевшие частые ночные кошмары в детстве в два раза чаще впоследствии сталкивались со старческим слабоумием и в семь раз чаще с болезнью Паркинсона.

"Наши результаты показывают, что наличие постоянных страшных снов в детстве увеличивает вероятность прогрессивных нейродегенеративных заболеваний, — рассказал автор исследования, доктор Абидеми Отаику в интервью The Conversation. — Но подобное также позволяет предположить, что если у нас получится снизить частоту этих ночных кошмаров в детском возрасте, то тем самым уменьшится и риск опасных возрастных болезней. Связь между страшными снами и нейродегенеративными патологиями говорит о большом окне возможностей, позволяющем успеть не допустить деменцию".

Деменцией называют целый ряд прогрессирующих возрастных проблем с памятью, и наиболее распространённой её формой является болезнь Альцгеймера. Учёные до сих пор не знают причин появления деменции, но предполагают, что к ней приводят скопления токсичных белков в мозге.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.