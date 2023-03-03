Эксперт Минздрава Долгушина: беременность положительно влияет на продолжительность жизни женщин

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если женщины хотят прожить подольше, они должны рожать детей. Такой совет прозвучал от российского Минздрава.

Многочисленные научные исследования доказывали пользу беременности и родов для здоровья женщин. Некоторые учёные приходили к выводу и о том, что грудное вскармливание полезно не только для иммунитета и самочувствия малыша, но и для благополучия его мамы. На Конгрессе педиатров России главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталья Долгушина обратилась с призывом к россиянкам чаще рожать.

"Беременность для организма женщины очень полезна. Было доказано в исследованиях: многодетные женщины живут дольше", — отметила Долгушина.

Она также подчеркнула, что беременность снижает риск развития опухолей, способствует регенерации различных органов и тканей, а именно этот фактор повышает шансы на долголетие. Наконец, чисто психологически ребёнок обеспечивает маму зарядом энергии и бодрости.

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