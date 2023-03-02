Доктор Мясников: около 17 % всей онкологии — из-за инфекций

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Причины некоторых видов рака невозможно установить, но другие науке известны. И порой в наших силах сделать так, чтобы опухоли не появились.

В России злокачественные новообразования находятся уже на втором месте в списке причин, вызывающих смертность населения, после сердечно-сосудистых заболеваний. К счастью, смертность от рака снижается, что связано с более ранним выявлением болезней и качеством медицинской помощи. При этом очень важно знать о причинах возникновения опухолей для того, чтобы не допустить их развития. В этом убеждён известный врач и телеведущий Александр Мясников.

"Это наследственность, лишний вес, вредные привычки и незалеченные инфекции, — цитирует эксперта Общественная Служба Новостей. — Если с вредными привычками все более-менее понятно (курение, алкоголь, сахар, жареное, жирное, солёное и гиподинамия), то с инфекциями все гораздо сложнее. Около 17 % всей онкологии — из-за инфекций. От большей части этих вирусов поможет только вакцинация. Вылечить вирус нельзя в 99 % случаев".

К распространённым вирусам, вызывающим рак, Мясников относит вирус папилломы человека, провоцирующий опухоли шейки матки и полового члена, вирусы гепатита C и B, Эпштейна-Барра, ВИЧ, гелиобактер пилори бактерию и туберкулёз. В последнем случае многократно вырастает опасность опухолей лёгких.

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