Врач Авербах заявил, что процедура очистки крови стабилизирует состояние Костомарова

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Показатели здоровья Романа Костомарова начали улучшаться. Ему провели процедуру очистки крови — гемодиализ. Главный врач петербургской частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах прокомментировал состояние спортсмена.

Он отметил важность проведённой процедуры, которая спасает жизни множества пациентов. Во время гемодиализа из организма выводятся токсичные элементы продуктов обмена веществ, нормализуются водные и электролитные балансы.

Каждая больница оборудована специальным аппаратом для проведения данной процедуры. Эффект от неё виден уже через два-три раза. Гемодиализ борется с имеющимися осложнениями, отмечает врач.

"После процедуры состояние должно стабилизироваться, организм начинает подавлять осложнения. Динамика должна становиться лучше", — сказал Авербах в беседе с корреспондентом издания Sport24 Борисом Мешковым.

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