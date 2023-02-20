SHOT: у фигуриста Костомарова поражена четверть головного мозга

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фигурист Роман Костомаров находится в критическом состоянии. У спортсмена поражена четверть головного мозга: наблюдаются кровоизлияние и гематома в лобной доле. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам медиков, инфекция от отита могла дать осложнения на мозг. В лобной, правой затылочной и левой теменной областях обнаружены новые образования. Идёт развитие внутримозговой гематомы больших полушарий.

"Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отёком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли", — сообщает Telegram-канал.

Врачи продолжают борьбу за жизнь фигуриста.

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