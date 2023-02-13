Врач Абакумов перечислил способы профилактики гриппа

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, как можно защитить себя от гриппа в последний зимний месяц.

По словам специалиста, к одним из основных способов профилактики гриппа относится известная всем после пандемии коронавируса социальная дистанция. Чем меньше контактов с потенциальными носителями вируса, тем меньше риск заболеть. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

Также защититься от вируса гриппа поможет регулярная гигиена рук. Касаться лица следует только чистыми руками, чихать в локоть и не грызть ногти.

Однако самой главной профилактикой гриппа является укрепление иммунитета. Именно иммунная система даёт ответный удар в случае попадания вирусов в организм. Крепкий иммунитет, в свою очередь, зависит от правильного питания. Рацион питания должен быть сбалансированным, богатым витаминами и микроэлементами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вирус гриппа