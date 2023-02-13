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Врач Абакумов перечислил способы профилактики гриппа

Здоровье

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, как можно защитить себя от гриппа в последний зимний месяц.

Врач Абакумов перечислил способы профилактики гриппа

По словам специалиста, к одним из основных способов профилактики гриппа относится известная всем после пандемии коронавируса социальная дистанция. Чем меньше контактов с потенциальными носителями вируса, тем меньше риск заболеть. Об этом сообщают "Вести Подмосковья". 

Также защититься от вируса гриппа поможет регулярная гигиена рук. Касаться лица следует только чистыми руками, чихать в локоть и не грызть ногти.

Однако самой главной профилактикой гриппа является укрепление иммунитета. Именно иммунная система даёт ответный удар в случае попадания вирусов в организм. Крепкий иммунитет, в свою очередь, зависит от правильного питания. Рацион питания должен быть сбалансированным, богатым витаминами и микроэлементами.

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Вирус гриппа
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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