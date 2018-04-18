Медики назвали орехи спасением от инфаркта

Шведские медики пришли к выводу, что регулярное употребление орехов может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как пишет EurekAlert, в исследовании приняли участие 60 тысяч жителей Швеции в возрасте 45-83 лет. Добровольцы рассказали о своих пищевых привычках и образе жизни, после чего медики наблюдали за состоянием их здоровья на протяжении 17 лет.

Ученые обнаружили за этот период 4983 сердечных приступа, из которых 917 оказались смертельными, 3160 случаев сердечной недостаточности, а также 7550 фибрилляции предсердий.

Что характерно, у любителей орехов риск возникновения сердечной недостаточности ниже на 20 процентов. Причиной этого является тот факт, что орехи являются источником здоровых жиров, минералов и антиоксидантов, которые положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.

Что характерно, арахис в рационе также снижал риски сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. Исследователи подчеркнули, что орехи полезны высоким содержанием антиоксидантов, белков и питательных веществ.

Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, орехи предупреждают и другие болезни, в том числе рак, диабет, болезни дыхательных путей и деменцию.

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