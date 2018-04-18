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Источник Правда.Ру

Медики назвали орехи спасением от инфаркта

Здоровье

Шведские медики пришли к выводу, что регулярное употребление орехов может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики назвали орехи спасением от инфаркта. 385998.jpeg

Как пишет EurekAlert, в исследовании приняли участие 60 тысяч жителей Швеции в возрасте 45-83 лет. Добровольцы рассказали о своих пищевых привычках и образе жизни, после чего медики наблюдали за состоянием их здоровья на протяжении 17 лет.

Ученые обнаружили за этот период 4983 сердечных приступа, из которых 917 оказались смертельными, 3160 случаев сердечной недостаточности, а также 7550 фибрилляции предсердий.

Что характерно, у любителей орехов риск возникновения сердечной недостаточности ниже на 20 процентов. Причиной этого является тот факт, что орехи являются источником здоровых жиров, минералов и антиоксидантов, которые положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.

Что характерно, арахис в рационе также снижал риски сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. Исследователи подчеркнули, что орехи полезны высоким содержанием антиоксидантов, белков и питательных веществ.

Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, орехи предупреждают и другие болезни, в том числе рак, диабет, болезни дыхательных путей и деменцию.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что ученые из медицинского центра при Университете штата Мэриленд, США, провели исследование и выявили пять продуктов, которые помогают нашему организму не только поддерживать здоровый баланс и микрофлору, но и улучшают настроение и избавляют от стресса. 

Содержащий обширный комплекс витамина В, миндаль положительно влияет на спокойное состояние нервной системы человека и помогает снизить чувство тревоги, преследующее многих.

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Темы орехи диета инфаркт
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