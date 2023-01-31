Уролог Гусарова: самостоятельный приём витамина Д несёт "некоторую опасность"

Спрос на витамин Д в последние годы резко вырос, так как появилась информация, что он укрепляет иммунитет. Но самостоятельный приём этого ингредиента несёт риск для здоровья.

Существует распространённое мнение о том, что большие дозы витамина Д могут вызвать кальцификацию или кальциноз мягких тканей. Врач-уролог Ирина Гусарова полагает, что данные патологические процессы ни просто с "солнечным витамином", ни с его передозировкой не связаны. Но самостоятельный приём витамина Д представляет некоторую опасность, поскольку человек без специальной медицинской подготовки не может рассчитать необходимую ему дозу.

"У некоторых пациентов присутствуют особенности метаболизма витамина Д. — рассказала Гусарова в интервью "Общественной службе новостей". — Чтобы подобрать норму в том или ином случае, нужны анализы. Особенно если мы хотим что-то вылечить, добиться какого-то конкретного клинического эффекта в полном объёме. К приёму витаминов тоже надо относиться более обдуманно".

Также она подчеркивает, что при борьбе с дефицитом витамина D часто принимают добавки с витамином Д3, который являются намного более безопасным, так как считается предшественником активного метаболита витамина Д. Витамин Д3 после ряда биохимических превращений в нашем организме положительно влияет на обмен кальция. Большая часть витамина D вырабатывается нашей кожей под воздействием солнечных лучей, именно поэтому его и называют "солнечным".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.