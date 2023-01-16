Врач Никитина призвала не наносить татуировки на повреждённую варикозом ногу

Врач-флеболог Анна Никитина рассказала, почему нельзя наносить татуировки на повреждённую варикозом ногу.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, варикоз невозможно скрыть изображением, ведь это заболевание не является косметической проблемой.

"Если его не лечить, болезнь может прогрессировать и приводить к опасным осложнениям", — сказала врач.

По её словам, нанесение татуировки способно спровоцировать возникновение отёков и воспалительных процессов. Она также добавила, что в случае соприкосновения иглы с воспалённой веной человек столкнётся с сильным кровотечением. Никитина посоветовала россиянам делать татуировки лишь после полного избавления от варикоза.

Ранее врач-кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что пациентам с варикозом запрещено поднимать тяжёлые предметы и париться в бане.

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