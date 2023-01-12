Врач Георгиева: причиной холодных рук и ног могут быть опасные патологии

Врач-терапевт Нэя Георгиева объяснила, на какие опасные патологии могут указывать постоянно холодные руки и ноги.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на доктора, зачастую от такой проблемы страдают люди с низкой массой тела. По словам специалиста, у них нередко диагностируют гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа не способна вырабатывать гормоны в нужном количестве.

"Снижается метаболизм, и человек не может согреться", — сказала Георгиева.

В некоторых случаях люди сталкиваются с ощущением холода на фоне анемии, указала врач. Кроме того, она добавила, что холодные ноги и руки могут сигнализировать о нарушении системы кровообращения, патологиях нервной системы, стрессах, депрессии, бессоннице и сахарном диабете.

Терапевт также подчеркнула: иногда люди мёрзнут во время соблюдения монодиет, ограничивая потребление жиров.

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