Отоларинголог: на морозе правильно дышать через нос

В зимнее время года важно дышать через нос, поскольку только он может согреть и отфильтровать вдыхаемый воздух. Об этом рассказал врач-отоларинголог Илья Зябкин в беседе с Life.ru.

Специалист заметил, что слизистая оболочка рта лишена тех защитных механизмов, которые помогают очищать вдыхаемый воздух от вирусов, бактерий и пыли.

Замедляет всасывание и даёт организму больше времени для согревания и увлажнения воздуха, прежде чем он попадёт в лёгкие, носовое дыхание, пояснил он.

Воздух не успевает согреться при слишком частых или глубоких вдохах, а слизистая выделяет максимум жидкости и раздражается, добавил отоларинголог. Использование шарфов и масок он назвал правильной тактикой.

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