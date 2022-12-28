Попова: свиной грипп — коварное заболевание, вызывающее серьёзные осложнения

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала свиной грипп (H1N1) коварным заболеванием, которое приводит к серьёзным осложнениям.

В эфире "России 24" она отметила, что этот вариант гриппа быстро распространяется по стране. Специалист порекомендовала гражданам РФ беречь себя. По её словам, в случае заражения гриппом и ухудшения состояния необходимо обязательно сходить на приём к врачу.

"Это коварный грипп. И осложнения даёт очень серьёзные", — подчеркнула Попова.

Она также добавила, что надёжно защититься от свиного гриппа можно с помощью вакцинации. Как пояснила специалист, 98 процентов россиян, которые подхватили это заболевание, не сделали прививку.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что противовоспалительные лекарственные средства позволяют избежать осложнений при гриппе, поэтому их следует принимать при появлении первых симптомов болезни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.