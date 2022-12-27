После возникновения первых симптомов гриппа или ОРВИ необходимо сразу принять противовоспалительные средства. Об этом сообщил иммунолог Владислав Жемчугов.
По его словам, такие препараты помогут избежать дальнейших осложнений заболевания, а также сократят его продолжительность.
"Первые сутки решают, как будет дальше всё протекать", — уточнил эксперт в интервью URA.RU.
Он добавил, что противовоспалительные средства следует употребить при наличии головной боли, озноба и высокой температуры. Состояние пациента зачастую улучшают такие лекарства, как аспирин, анальгин и пенталгин, указал Жемчугов.
При этом иммунолог посоветовал россиянам обязательно обратиться к врачу, чтобы пройти тестирование на грипп и COVID-19. Как пояснил специалист, только медработник способен выработать специфический план лечения заболевания.
Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что в России ещё нет популяционного иммунитета против гриппа, поэтому сейчас он опаснее коронавируса.
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