Жемчугов: противовоспалительные препараты позволят избежать осложнений при гриппе

После возникновения первых симптомов гриппа или ОРВИ необходимо сразу принять противовоспалительные средства. Об этом сообщил иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, такие препараты помогут избежать дальнейших осложнений заболевания, а также сократят его продолжительность.

"Первые сутки решают, как будет дальше всё протекать", — уточнил эксперт в интервью URA.RU.

Он добавил, что противовоспалительные средства следует употребить при наличии головной боли, озноба и высокой температуры. Состояние пациента зачастую улучшают такие лекарства, как аспирин, анальгин и пенталгин, указал Жемчугов.

При этом иммунолог посоветовал россиянам обязательно обратиться к врачу, чтобы пройти тестирование на грипп и COVID-19. Как пояснил специалист, только медработник способен выработать специфический план лечения заболевания.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что в России ещё нет популяционного иммунитета против гриппа, поэтому сейчас он опаснее коронавируса.

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