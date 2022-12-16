Психиатр-нарколог Виталий Холдин объяснил, как правильно употреблять алкоголь во время Нового года и других праздников.
"Самый главный совет — не пить", — подчеркнул специалист, слова которого приводит издание "Вести Подмосковья".
Вместе с этим эксперт порекомендовал запивать рюмку или бокал спиртного стаканом воды. Так организм не пострадает от обезвоживания, отметил нарколог. Вино Холдин посоветовал разбавлять водой или добавлять в напиток лёд.
Ранее клинический психолог Анна Архипова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, почему некоторые люди не празднуют Новый год.
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