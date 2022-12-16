Нарколог Холдин призвал разбавлять вино водой для сохранения здоровья

Психиатр-нарколог Виталий Холдин объяснил, как правильно употреблять алкоголь во время Нового года и других праздников.

"Самый главный совет — не пить", — подчеркнул специалист, слова которого приводит издание "Вести Подмосковья".

Вместе с этим эксперт порекомендовал запивать рюмку или бокал спиртного стаканом воды. Так организм не пострадает от обезвоживания, отметил нарколог. Вино Холдин посоветовал разбавлять водой или добавлять в напиток лёд.

Ранее клинический психолог Анна Архипова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, почему некоторые люди не празднуют Новый год.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.