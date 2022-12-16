Нейропсихолог: люди игнорируют Новый год из-за синдрома отложенной жизни

Клинический психолог Анна Архипова в разговоре с Pravda.Ru объяснила, почему некоторые люди не празднуют Новый год.

"Речь идёт, например, о несоответствии ожиданий. С детства нам навязывают концепт "новогоднего настроения", "ощущения новогоднего чуда". Взрослый человек не может получить ожидаемого и в попытке избежать фрустрации игнорирует праздник", — сказала специалист.

Вместе с этим она порекомендовала перестать перекладывать ответственность за происходящее на других людей. Как отметила эксперт, нужно развивать внутренний локус контроля, то есть состояние, при котором настроение человека зависит только от него.

"Причиной может быть синдром отложенной жизни. Таким людям вечно "некогда". Сначала им якобы нужно, например, похудеть или выплатить ипотеку. Это следствие семейного опыта, идеи, согласно которой праздник нужно заслужить", — объяснила собеседница издания.

По её словам, главная причина игнорирования Нового года — одиночество. Общение является неотъемлемой частью праздника, добавила психолог.

"Приложите усилия, чтобы не изолироваться от других людей, вытяните себя хотя бы на улицу, будьте на связи, проявите активность сами. Постарайтесь побаловать себя чем-то, что давно откладывали", — подчеркнула Архипова.

Ранее врач Татьяна Терехова рассказала, чем можно отравиться во время новогоднего ужина. По словам специалиста, стоит внимательнее относиться к употреблению салатов с майонезом.

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