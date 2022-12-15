Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа

У вспышки свиного гриппа есть две особенности: массовая заражаемость среди детей, и быстрое развитие самой болезни. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьёв.

Терапевт подчеркнул, что заболевание сопровождается высокой температурой, повышенным слезотечением, диареей и рвотой, кашель и насморк появляются позже.

"Свиной грипп пришёл к нам из Китая. От животных он передавался человеку. Скажу по секрету, все вирусы гриппа в XX веке приходили к нам из Китая", — отметил он.

Воробьёв заявил, что у вируса есть одно тяжёлое последствие — появление тромбоза. Осложнение происходит очень быстро, указал профессор. Однако этого можно избежать, если начать принимать антикоагулянты в конце первой недели болезни.

"Это внезапные смерти, человек сгорает буквально за день. Если принимать антикоагулянты месяц, риск тромбозов уменьшится", — заявил доктор медицинских наук в беседе с newizv.ru.

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