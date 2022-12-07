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Врач Бирюков: с зубами мудрости нужно расставаться без лишних сомнений

Здоровье

Зубы мудрости из-за своего неудачного расположения создают многочисленные проблемы, поэтому их нужно удалять, заявил врач-ортопед Роман Бирюков.

Врач Бирюков: с зубами мудрости нужно расставаться без лишних сомнений

В интервью "Лайфу" эксперт отметил, что люди, которые сохраняют зубы мудрости, посещают стоматологов чаще чем те, кто вовремя попрощался с ними. Как пояснил специалист, они нередко страдают от кариеса и пульпита.

"Такие зубы расположены дальше остальных, и пациент физически не может их прочистить нормально", — указал Бирюков.

По его словам, зубы мудрости часто создают угрозу для полноценного функционирования височно-нижнечелюстного сустава и соседних "семёрок". Врач подчеркнул: если такие зубы прорезались лишь частично или с наклоном, то их точно требуется удалить. В ином случае эта часть ротовой полости станет средой для скопления остатков еды, уточнил эксперт.

Он также добавил, что пациенты зачастую отказываются от удаления зубов мудрости, ссылаясь на отсутствие болевых ощущений, однако проблемы могут настичь человека при снижении иммунитета.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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