Диетолог Иванникова заявила, что не всем людям после 65 лет можно худеть

Проблема похудения остаётся актуальной как в молодом, так и в пожилом возрасте. Однако не всем людям страше 65 лет можно сбрасывать вес. Об этом сообщила изданию "Газета.Ru" руководитель Клиники диетологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-эндокринолог, диетолог, к.м.н. Екатерина Иванникова.

"Существует такое понятие как "парадокс ожирения", характерный для представителей старшего поколения. Он включает в себя определённый защитный механизм от переломов и падений для пожилых с избыточной массой тела (с индексом массы тела от 25 до 29). Ряд исследований продемонстрировали, что такие пациенты живут дольше", — рассказала специалист.

Индекс массы тела, равный 25, является нормой, а ожирения — после 30. Иванникова отметила, что любой сброс веса может быть опасен людям старше 65 и особенно 75 лет. Это может сократить продолжительности жизни. Жировая ткань сохраняет жирорастворимые витамины (А, D, Е), благотворно влияющие на плотность костной ткани.

"Парадокс ожирения" объясняет и лучшую выживаемость после проведения сложных оперативных вмешательств, например, аортокоронарного шунтирования. Кроме того, такие пациенты успешнее восстанавливаются в послеоперационном периоде, чем пациенты с меньшим индексом массы тела", — сказала Иванникова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.