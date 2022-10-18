Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина описала эпидемиологическую ситуацию в Уфе. По информации ведомства, местный житель заболел гриппом типа A/H3N2.
По данным mkset.ru, власти заявили, что вирус кто-то "привёз" в российский регион из Египта. Переживать из-за этого случая заражения не стоит, отметила Пермина.
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