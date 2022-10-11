Вирусолог Аграновский: новый штамм коронавируса "Цербер" схож с "Омикроном"

По словам учёных, в мире распространяется новая форма ковид-штамма "Омикрон" — "Цербер". Своё мнение по этому поводу высказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. По его словам, новые штаммы коронавируса возникают постоянно.

"Я не вижу пока никаких принципиально новых свойств, которые могли бы представлять большую угрозу, чем та, которая была раньше", — рассказал он в беседе с "Общественной Службой Новостей".

Доктор отметил заразность и ограниченную летальность "Цербера". По его словам, принципиально новых действий по защите от нового штамма коронавируса мы делать не должны.