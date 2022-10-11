Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Россиянин, сбежавший от мобилизации в Казахстан, рассказал о проблемах со сном
Подоляка заявил, что ракетные удары РФ лишат ВСУ маневрирования
Зеленский заявил, что Россия должна быть наказана и изолирована за референдумы
Зеленский: российская угроза будет остановлена, когда ВСУ получат системы ПВО
Герой ДНР Авидзба: оружие завозится на Украину из Польши в пассажирских поездах
МИД Турции: Армения и Азербайджан договорились по пяти пунктам мирного договора
Столтенберг: если РФ победит на Украине, НАТО потерпит поражение
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
Глава НАТО Столтенберг назвал ракетные удары России по Украине "слабостью"

Вирусолог Аграновский: новый штамм коронавируса "Цербер" схож с "Омикроном"

Здоровье

По словам учёных, в мире распространяется новая форма ковид-штамма "Омикрон" — "Цербер". Своё мнение по этому поводу высказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. По его словам, новые штаммы коронавируса возникают постоянно.

"Я не вижу пока никаких принципиально новых свойств, которые могли бы представлять большую угрозу, чем та, которая была раньше", — рассказал он в беседе с "Общественной Службой Новостей".

Доктор отметил заразность и ограниченную летальность "Цербера". По его словам, принципиально новых действий по защите от нового штамма коронавируса мы делать не должны. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Силовые структуры
Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте

Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.

Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Военные новости
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Мир. Новости мира
Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Любовь Степушова Удары по инфраструктуре Украины стали системными. Задача — смена режима Зеленского Любовь Степушова Людмила Черткова "День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить Людмила Черткова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Силовые структуры
Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
Силовые структуры
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
Последние материалы
Коротченко: анонсированные учения НАТО — отработка ядерных ударов по РФ
Глава Минфина Франции: нельзя допустить, чтобы США ослабили Европу
Брянская учёная Морозова создаёт аккумуляторы нового поколения
Захарова: реакция Запада доказала вину Украины в подрыве Крымского моста
Разведка Британии: РФ всё ещё обладает значительными запасами оружия и опытом
Кива: СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ Ионафана
В школы Казани сегодня пришли письма с угрозами
Генерал МакКонвилл: огневая мощь и люди станут факторами успеха в войне будущего
В Сети запустили фейк с заявлением командующего СВО генерала Суровикина
Генерал-майор ФСБ Михайлов: ракетные удары ВС РФ по Украине ослабили дух ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников