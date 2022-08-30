Врачи Ямало-Ненецкого автономного округа обратились к заболевшим, которым был поставлен диагноз "COVID-19", и попросили их не выходить на улицу.
Как сообщает местный центр медицинской профилактики, в регион пришёл новый штамм "омикрона".
"Омикрон ВА.4/5 бодро врывается на Ямал. Чихающих, кашляющих и температурящих просим оставаться дома", — гласит сообщение.
Ранее об увеличении коечного фонда для инфицированных COVID-19 сообщили власти Алтайского края.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.