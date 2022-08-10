Диетолог Дюваль: при заболеваниях желудочно-кишечного тракта нельзя есть грибы

Врач-диетолог Анжелика Дюваль объяснила, при каких заболеваниях рекомендуется воздержаться от употребления грибов в пищу.

По её словам, грибы способны ухудшить состояние пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), так как они достаточно тяжело перевариваются.

"Людям, которые страдают заболеваниями ЖКТ, имеют сниженную работу желчного пузыря или поджелудочной железы, нужно отказаться от грибов", — сказала врач в интервью Москве 24.

Дюваль также добавила, что грибы могут привести к серьёзному отравлению организма. Как отметила специалист, плохо переваренная пища, попадая в кишечник, нарушает микрофлору. После этого у пациентов с проблемным ЖКТ нередко возникают воспалительные процессы, метеоризм, газообразование.

Кроме того, она посоветовала отказаться от ежедневных блюд с грибами людям, у которых нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Этот тяжёлый продукт "изнашивает" ЖКТ, заключила диетолог.