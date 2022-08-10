Врач-диетолог Анжелика Дюваль объяснила, при каких заболеваниях рекомендуется воздержаться от употребления грибов в пищу.
По её словам, грибы способны ухудшить состояние пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), так как они достаточно тяжело перевариваются.
"Людям, которые страдают заболеваниями ЖКТ, имеют сниженную работу желчного пузыря или поджелудочной железы, нужно отказаться от грибов", — сказала врач в интервью Москве 24.
Дюваль также добавила, что грибы могут привести к серьёзному отравлению организма. Как отметила специалист, плохо переваренная пища, попадая в кишечник, нарушает микрофлору. После этого у пациентов с проблемным ЖКТ нередко возникают воспалительные процессы, метеоризм, газообразование.
Кроме того, она посоветовала отказаться от ежедневных блюд с грибами людям, у которых нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Этот тяжёлый продукт "изнашивает" ЖКТ, заключила диетолог.
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