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Автор Ирина Гусакова

Терапевт Ледовский: "Одна из причин метеоризма — непереносимость лактозы"

Здоровье

Многим из нас знакома такая проблема, как излишнее газообразование. Скопление большого количества газов в желудочно-кишечном тракте — весьма распространенное состояние, которое может значительно усложнить жизнь. Почему такое возникает и как с этим бороться — рассказал читателям Pravda.Ru терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета "Синергия" Владислав Ледовский.

Терапевт Ледовский: "Одна из причин метеоризма — непереносимость лактозы"

Метеоризм: причины

В толстой кишке находятся бактерии, которые перерабатывают вещества из пищи и в процессе своей жизнедеятельности выделяют газы. При нормальном состоянии бактерии продуцируют небольшое количество газов, и человек может даже не замечать их выделение. Но если человек ест слишком много продуктов с большим содержанием веществ, являющихся пищей для этих бактерий, то бактерии начинают продуцировать больше газов, из-за чего возникает вздутие. Вещества, которые поглощают бактерии, сокращённо называют FODMAP (ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы). К продуктам с большим количеством FODMAP относятся:

  • бобовые,
  • грибы,
  • сосиски,
  • капуста,
  • хлебобулочные и макаронные изделия,
  • орехи,
  • сладости и так далее.

Одна из самых распространённых причин вздутия — это неправильное пищевое поведение, которое приводит к запорам. Обычно оно наблюдается, когда человек ест очень мало овощей и фруктов, то есть получает мало клетчатки. Если у человека запор, то питательные вещества остаются в толстой кишке дольше, а бактерии больше времени перерабатывают эти вещества и продуцируют больше газа.

Ещё одна причина вздутия — это непереносимость лактозы, или лактазная недостаточность. В этом случае человек не может перерабатывать лактозу — молочный сахар, который содержится в молоке. С возрастом у человека уменьшается количество лактазы (фермента, который расщепляет лактозу), поэтому некоторые взрослые, в отличие от детей, не могут нормально перерабатывать молочный сахар. Не переработанный сахар (вместо того, чтобы ферментироваться и всосаться в кишечник) попадает в толстую кишку и становится отличной пищей для бактерий.

Также к вздутию может приводить употребление газированных напитков и заглатывание еды с большим количеством воздуха. В данных случаях на организм влияют не те газы, которые продуцируют бактерии, а углекислый газ в газировке и воздух.

К распространённым причинам вздутия также относится синдром раздражённого кишечника. Это состояние характеризуется либо запорами, либо вздутием, либо диареей, либо всем перечисленным поочередно. Людям с таким диагнозом следует строго придерживаться диеты.

Метеоризм: что делать

Если у вас часто проявляется вздутие, то проследите за тем, какие продукты вы употребляете. Если это лактазная недостаточность, вам нужно будет отказаться от обычного молока и перейти на безлактозное или на растительные аналоги. Если вздутие связано с большим количеством пищи с FODMAP, нужно будет перейти на специальную диету, которая называется Low FODMAP. Также следует обратиться к терапевту или гастроэнтерологу, который проведёт дополнительное обследование и даст полезные рекомендации.

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Метеоризм: причины, лечение
Куратор: Марина Чижикова, Елена Ененкова, Алла Пономарёва

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